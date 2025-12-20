178 mil usuarios del CUD están fallecidos

En una semana en la que la Ley de Emergencia en Discapacidad estuvo en boga por los intentos por derogarla del Poder Ejecutivo, algo que finalmente no ocurrirá, una importante fuente de Gobierno advirtió a Infobae que en el marco de la auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron que 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) están fallecidos, pero figuran activos en la percepción de la asistencia.

El hallazgo fue validado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que depende del Ministerio del Interior, y surgió del proceso de revisión al que fue sometida la agencia tras la polémica abierta con su ex titular Diego Spagnuolo, a quien se los escuchó hablar en una serie de audios sobre un potencial circuito de pedido de coimas. Sin embargo, en los últimos días, el exfuncionario presentó en la Justicia un informe pericial sobre los audios en los que asegura haber sido manipulado con inteligencia artificial.

Según supo este medio, el interventor Alejandro Vilches, el sanitarista designado para reemplazar al exfuncionario luego de su polémica salida, detectó las irregularidades durante el proceso de revisión y autorizó las bajas de los certificados observados. Incluso, en Casa Rosada analizan la chance de judicializar tanto a los que hacían uso de los beneficios del CUD como a los prestadores involucrados.

“Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, precisó una importante voz al tanto de las maniobras, y agregó: “Se van a cotejar los datos de los fallecidos con los prestadores. La idea final que se está madurando es la posibilidad de avanzar legalmente contra los prestadores”.