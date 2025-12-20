Vacunación antirrábica: Así será el cronograma de la próxima semana

Escuela técnica de Salta recibió un avión de la Armada
La comunidad educativa de la escuela Técnica “Capitán Marcelo Lotufo” recibió en comodato una aeronave que perteneció a la Armada Argentina.
La próxima semana, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad continuará con la campaña de vacunación antirrábica en la ciudad. Lunes 22, martes 23 y viernes 26 de diciembre, los veterinarios y operarios estarán en Villa Lavalle.
La atención en los puntos designados será desde las 9.30 de la mañana y por orden de llegada. Se recomienda a los propietarios de los animales, asistir con correas y bozales por seguridad de las personas.
Los puntos serán:
Lunes 22
Ríos Piedras esq. Julio J. Paz.
Hs: 9:30 a 12:30 hs
Martes 23
INT. Carlos Outes esq. Pje. Rafael Sosa
Hs 9:30 a 12:00 hs
Viernes 26
INT. Carlos Outes esq. INT. Alberto San Miguel (Plaza).
9:30 a 12:30 hs
Personal municipal trabaja en la puesta a punto de la señalética en el pavimento que representan las víctimas fatales en accidentes de tránsito. Se trabajó en 7 puntos de la ciudad, continuarán las tareas. La acción es acompañada por miembros del Pavicei.