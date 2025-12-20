Vacunación antirrábica: Así será el cronograma de la próxima semana

La próxima semana, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad continuará con la campaña de vacunación antirrábica en la ciudad. Lunes 22, martes 23 y viernes 26 de diciembre, los veterinarios y operarios estarán en Villa Lavalle.

La atención en los puntos designados será desde las 9.30 de la mañana y por orden de llegada. Se recomienda a los propietarios de los animales, asistir con correas y bozales por seguridad de las personas.

Los puntos serán:

Lunes 22

Ríos Piedras esq. Julio J. Paz.

Hs: 9:30 a 12:30 hs

Martes 23

INT. Carlos Outes esq. Pje. Rafael Sosa

Hs 9:30 a 12:00 hs

Viernes 26

INT. Carlos Outes esq. INT. Alberto San Miguel (Plaza).

9:30 a 12:30 hs