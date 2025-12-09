Este viernes 12 habrá una jornada de salud para mujeres en el CIC de Solidaridad

La Municipalidad, a través del área de la Mujer y la Diversidad, realizará este viernes 12 de diciembre una jornada de salud exclusivamente para mujeres.

La misma, tendrá lugar en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Solidaridad, ubicado en Av. Fortín Juan Manuel Cedolini​, de 8 a 12 hs.

La atención es por orden de llegada y se prestarán los siguientes servicios:

Papanicolaou

Testeo de VIH

Control de signos vitales y glucemia

Nutricionistas

Certificado de convivencia y residencia y carente de recursos

Estarán a cargo de profesionales del Centro de Salud N° 61 de barrio Solidaridad, la Fundación Boreal, el Programa Provincial de VIH y la Policía Comunitaria

Además, estará presente el móvil de hemoterapia de la provincia para que quienes lo deseen puedan realizar la donación de sangre.

Y como cierre de jornada, la Escuela de Emprendedores brindará una clase gratuita y abierta de yoga, como momento de conexión y vinculación.

Cronograma completo:

8:00: Realización de PAP por orden de llegada

9:00: Stand de Servicios y Móvil de Donación de Sangre

10:00: Charla “Volviendo a mi“

11:00: Clase de yoga

12:00: Finalización de la jornada