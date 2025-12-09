Este viernes 12 habrá una jornada de salud para mujeres en el CIC de Solidaridad

Servicios de emergencias médicas durante el fin de semana largo en Salta Capital
El servicio de primera respuesta y las guardias de emergencias de hospitales, atendieron un total de 4155 personas.
La actividad será de 8 a 12 hs, se prestarán servicios de Papanicolaou, testeo de VIH, control de signos vitales y glucemia, certificado de convivencia y residencia y carente de recursos. Además, estará presente el móvil de hemoterapia para donación de sangre.LocalesHace instantesPrensa
La Municipalidad, a través del área de la Mujer y la Diversidad, realizará este viernes 12 de diciembre una jornada de salud exclusivamente para mujeres.
La misma, tendrá lugar en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Solidaridad, ubicado en Av. Fortín Juan Manuel Cedolini, de 8 a 12 hs.
La atención es por orden de llegada y se prestarán los siguientes servicios:
Papanicolaou
Testeo de VIH
Control de signos vitales y glucemia
Nutricionistas
Certificado de convivencia y residencia y carente de recursos
Estarán a cargo de profesionales del Centro de Salud N° 61 de barrio Solidaridad, la Fundación Boreal, el Programa Provincial de VIH y la Policía Comunitaria
Además, estará presente el móvil de hemoterapia de la provincia para que quienes lo deseen puedan realizar la donación de sangre.
Y como cierre de jornada, la Escuela de Emprendedores brindará una clase gratuita y abierta de yoga, como momento de conexión y vinculación.
Cronograma completo:
8:00: Realización de PAP por orden de llegada
9:00: Stand de Servicios y Móvil de Donación de Sangre
10:00: Charla “Volviendo a mi“
11:00: Clase de yoga
12:00: Finalización de la jornada
El servicio de primera respuesta y las guardias de emergencias de hospitales, atendieron un total de 4155 personas.
Del 13 al 30 de abril de 2026 se realizará la audiencia de debate en la causa seguida contra un hombre como autor de homicidio simple (5 hechos), lesiones graves (2 hechos) y lesiones leves (4 hechos), en concurso ideal de delitos y atribuible a título de dolo eventual.