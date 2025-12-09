El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no descartó una intervención militar en Venezuela y afirmó que Nicolás Maduro “tiene los días contados”, en una entrevista con Politico que vuelve a colocar el foco sobre la relación entre Washington y la dictadura venezolana. Pero el presidente evadió responder más directamente sobre la posibilidad de enviar tropas terrestres, aunque dejó abierta la puerta a una acción directa. “No comento eso”, se excusó ante la pregunta sobre un eventual despliegue, por tratarse de una “estrategia militar” sobre la que no puede revelar datos.

En el intercambio, Trump aseguró que la dictadura venezolana habría enviado a Estados Unidos personas vinculadas a actividades delictivas. Indicó que entre ellas habría individuos provenientes de prisiones y de instituciones psiquiátricas, así como personas vinculadas a redes de narcotráfico. Al referirse al Tren de Aragua, el mandatario describió una expansión de esta organización criminal en el continente ligada al Cártel de los Soles y sostuvo que su administración heredó un sistema fronterizo debilitado. También acusó a la gestión de Joe Biden de no haber controlado la situación migratoria. Las declaraciones surgieron mientras el presidente insistía en que no hablaría de “estrategia militar” con Politico, un medio al que reprochó una cobertura que considera hostil.

Ante una pregunta sobre los objetivos de Washington en Venezuela, Trump respondió que busca que “el pueblo venezolano reciba un buen trato” y destacó su vínculo con comunidades de origen venezolano en Florida. Mencionó su relación con residentes de Doral, donde opera un complejo de su propiedad, y señaló que el apoyo recibido por parte de votantes venezolanos en Estados Unidos marcó su percepción sobre la diáspora. Según la entrevista, Trump afirmó que muchos de esos ciudadanos “contribuyen” y sostuvo que su postura migratoria prioriza recibir personas que, a su juicio, aporten al país.

Las declaraciones del mandatario se difundieron en medio de la escalada de tensiones por la operación “Lanza del Sur”, una ofensiva militar anunciada por el gobierno estadounidense el 13 de noviembre de 2025. Una iniciativa destinada a combatir el tráfico de drogas ilícitas y el denominado “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental que ha defendido Trump bajo la premisa de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental”.