15 perros ahora tienen un nuevo hogar

En el marco de las políticas de Bienestar Animal, la Municipalidad continúa con la campaña >Adopta un Amigo< que tiene como objetivo conseguirles un nuevo hogar a los perros albergados en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”.

Pablo Diaz, director general del Centro de Adopciones, expresó “Estamos muy contentos por la gran concurrencia y por el resultado que tuvimos, no sólo en poder haberles dado una segunda oportunidad a los perritos sino también en la colocación de vacunas antirrábicas y desparasitaciones”.

“Logramos dar en adopción a 15 perros que se encontraban en el Centro de Adopciones, en su mayoría fueron cachorros pero también la gente eligió a algunos perros gerontes”, detalló el funcionario.

“Invitamos a las personas a que se animen a adoptar, es saludable para uno mismo y es un gran acto de amor para con quienes no tuvieron un buen inicio de vida, en el caso de los cachorros abandonados, y para los más grandes que pasaron mucho tiempo en la calle o siendo maltratados y pudimos rescatarlos”, destacó Díaz.

Por su parte, los adoptantes expresaron su alegría como el caso de Pablo quien manifestó que “estamos felices, adoptamos un machito de tres meses que ahora será parte de la familia”, o Susana quien dijo que “hace tiempo que no teníamos un perrito, así que ahora adoptamos una hembrita que se llamará Lola”.

La jornada también contó con la participación de protectores de animales quienes manifestaron que “nosotros todo el año promovemos la tenencia responsable de animales de compañía y tratamos de rescatar de la calle a los que se encuentren en riesgo o heridos para que sean atendidos por la Municipalidad y luego puestos en adopción”.

Además, durante la jornada personal del área de Bienestar efectuó la colocación de 141 vacunaciones antirrábicas y 30 desparasitaciones.

Es importante destacar que, la actividad realizada en la plaza Alvarado, contó con el apoyo de Universo Café quien brindó un desayuno especial de cortesía a quienes adoptaron.

La próxima jornada de adopción será durante el evento Expo Ciudad a llevarse a cabo los días sábado 13 y domingo 14 en el Centro de Convenciones de Limache, en el horario de 11 a 00 hs.