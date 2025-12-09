Sancionaron a 188 conductores que manejaron con graduación alcohólica

Servicios de emergencias médicas durante el fin de semana largo en Salta Capital
El servicio de primera respuesta y las guardias de emergencias de hospitales, atendieron un total de 4155 personas.
Fue este fin de semana en controles vehiculares desplegados en distintos puntos de la provincia. Se controlaron más de 11700 vehículos y se detectaron 1319 infractores a las normativas viales que fueron sancionados.
La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo desplegado este fin de semana con la finalidad de prevenir siniestros viales y concientizar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las normativas vigentes.
La Policía Vial realizó controles vehiculares fijos y móviles en distintos puntos de la provincia. En ese marco, controló 11724 vehículos y detectó a 1318 infractores a las normativas viales que fueron sancionados.
Se sancionaron a 188 conductores que fueron detectados conduciendo con graduación alcohólica. Se realizaron más de 8200 test de alcoholemia en la provincia.
La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa reforzando las acciones preventivas y de concientización vial con el objetivo de fomentar conductas responsables en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
La actividad será de 8 a 12 hs, se prestarán servicios de Papanicolaou, testeo de VIH, control de signos vitales y glucemia, certificado de convivencia y residencia y carente de recursos. Además, estará presente el móvil de hemoterapia para donación de sangre.