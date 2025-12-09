Allanan el edificio de la AFA

Dudas en la continuidad de Úbeda como director tecnico de Boca
El director técnico xeneize, quien asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no tiene garantizado su cargo para el próximo año en la institución.
La Justicia lleva a cabo este miércoles múltiples allanamientos en el edificio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las sedes de varios clubes de primera división, entre ellos Independiente, Racing y San Lorenzo. Se trata de operativos en simultáneo en búsqueda de información en el marco de una causa que investiga maniobras financieras y presunto lavado de dinero.
También hay operativos en el predio de Ezeiza y las oficinas desde donde funciona la Liga Profesional en Puerto Madero.
La Selección Argentina femenina de futsal cerró este domingo una participación histórica en el primer Mundial de la disciplina, disputado en Filipinas, al finalizar en el cuarto puesto tras caer por 5-1 frente a España en el partido por el tercer lugar.