Allanan el edificio de la AFA

La Justicia lleva a cabo este miércoles múltiples allanamientos en el edificio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las sedes de varios clubes de primera división, entre ellos Independiente, Racing y San Lorenzo. Se trata de operativos en simultáneo en búsqueda de información en el marco de una causa que investiga maniobras financieras y presunto lavado de dinero.

También hay operativos en el predio de Ezeiza y las oficinas desde donde funciona la Liga Profesional en Puerto Madero.

