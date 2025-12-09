Milei partió a Noruega, estará en la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El presidente Javier Milei partió rumbo a Noruega para asistir a la ceremonia en la que la opositora venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz, por lo que volverá a marcar su disimilitud con Nicolás Maduro. Además, se reunirá con el rey Harald V y el primer ministro del país europeo, Jonas Gahr Støre.

El avión presidencial despegó desde Aeroparque este lunes cerca de las 20:20 en un vuelo especial a la ciudad de Oslo, donde el mandatario llegará el martes a las 13:30. Se tratará de una visita relámpago del mandatario, quien cuando regrese a la Argentina continuará con la supervisión de las negociaciones de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso.

En tanto, el miércoles a las 9 participará de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a Machado, a las 11:30 se encontrará con el rey Harald V y por último, a las 13:10 se reunirá con Støre. Luego, a las 16 comenzará su vuelta a la Argentina para arribar el jueves a las 9:30.

En julio del 2024, Machado fue inhabilitada para postularse contra el chavismo y fue Edmundo González quien la reemplazó. Luego pasó a la clandestinidad por las amenazas recibidas en medio de protestas. Fue entonces que aseguró que “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina de los últimos tiempos” y “una figura clave y unificadora en una oposición política que en su momento estuvo profundamente dividida”.

Milei asistirá al acto de la opositora venezolana en medio de la tensión en el vínculo diplomático entre Argentina y Venezuela, además de los fuertes desacuerdos ideológicos con Maduro. La Embajada argentina en Caracas fue rodeada tras albergar a opositores que pidieron refugio, y el gendarme Nahuel Gallo continúa secuestrado e incomunicado.

Además de la presencia del Presidente, se espera que a Machado también la acompañen Santiago Peña, mandatario de Paraguay, y de Daniel Noboa, jefe de Estado de Ecuador. También fue invitado Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que compitió contra Maduro en las elecciones de agosto de 2024.