Salud Pública realiza la colocación de implantes subdérmicos

Servicios de emergencias médicas durante el fin de semana largo en Salta Capital
El servicio de primera respuesta y las guardias de emergencias de hospitales, atendieron un total de 4155 personas.
La Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Dirección de Materno Infancia- Subsecretaria de Medicina Social realizará campañas de colocación de Implantes para el mes de Diciembre de 2025 en la ciudad de Salta y en el Interior Provincial.
El procedimiento es gratuito, no presenta restricción de edad y su duración es de cinco años. Las personas interesadas deben inscribirse previamente enviando un correo a http://[email protected]
El cronograma es:
·9/12/25 en hospital Señor del Milagro de 9 a 13 (ingreso por calle Adolfo Güemes 642)
·12/12/25 en hospital de Rosario de la Frontera de 9:30 a 13
·15/12/25 en la Usina Cultural de 9 a 13
·18/12/25 en Hosp Cerrillos de 8:30 a 12: 30
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
La actividad será de 8 a 12 hs, se prestarán servicios de Papanicolaou, testeo de VIH, control de signos vitales y glucemia, certificado de convivencia y residencia y carente de recursos. Además, estará presente el móvil de hemoterapia para donación de sangre.