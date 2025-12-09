Hoy se habilita la preinscripción para la Escuela de Manejo 2026

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informa que la preinscripción para la Escuela de Manejo 2026 ya tiene fecha confirmada.

La misma se habilitará hoy a través de la App Muni Salta. Habrá 4000 cupos disponibles para la primera parte del año. Una vez alcanzado ese número, el sistema cerrará.

La idea es brindar 12000 cupos a lo largo del próximo año, dividido en tres etapas.

Cabe destacar que hay que cumplir una serie de requisitos excluyentes para formar parte:

+ Tener entre 18 y 64 años

+ Contar con último ejemplar del DNI con domicilio en Salta Capital

+ No haber tramitado nunca una licencia de conducir

+ No poseer experiencia previa conduciendo vehículos

En el caso de que algunos preinscriptos no cumplan con los requisitos mencionados, se abrirá un nuevo espacio para que otros interesados puedan acceder.

Cabe destacar que la Escuela Municipal de Manejo comenzó a funcionar con el objetivo de formar ciudadanos responsables y seguros al volante. Es una escuela pública y gratuita, dependiente de la Municipalidad de Salta, pensada para que cualquier persona que viva en la ciudad pueda acceder a una educación vial completa, sin necesidad de contar con experiencia previa.

Este año fue un verdadero éxito y se espera lo mismo para el 2026.