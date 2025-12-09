Servicios de emergencias médicas durante el fin de semana largo en Salta Capital
El servicio de primera respuesta y las guardias de emergencias de hospitales, atendieron un total de 4155 personas.
Salta volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo, impulsada por su sólida conectividad aérea, tanto nacional como internacional, una estrategia sostenida de promoción turística y una oferta que integra atractivos naturales, cultura, gastronomía y hospitalidad.LocalesHace 6 horasPrensa
La provincia recibió cerca de 20 mil turistas, con una estadía promedio de 2,5 noches, más de 9.200 arribos en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes y un impacto económico superior a los $6.000 millones, beneficiando a toda la cadena de valor del turismo.
Los tres destinos más elegidos fueron: Ciudad de Salta, San Lorenzo y La Caldera, que registraron altos niveles de ocupación hotelera, gran movimiento gastronómico y un notable flujo de visitantes en sus principales atractivos.
Museos, peñas, senderos, parques, ferias y circuitos turísticos vivieron jornadas de intensa actividad, mientras que la gastronomía local volvió a destacarse como uno de los componentes más valorados por los visitantes.
La conectividad aérea, con vuelos nacionales e internacionales, fue un factor determinante: la frecuencia y disponibilidad de conexiones fortalecieron al aeropuerto como una puerta de entrada estratégica para viajeros de distintos puntos del país y de la región.
A esto se suma el impacto de la promoción turística, con campañas federales, presencia en mercados emisores, acciones digitales y trabajo conjunto entre el sector público y privado, que continúan posicionando a Salta como un destino competitivo durante todo el año.
La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que “estos resultados reflejan el compromiso de toda la cadena turística y el esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado para que Salta siga posicionándose. El turismo es una fuente de desarrollo genuino para cada localidad y vamos a continuar impulsando acciones que fortalezcan la promoción, mejoren la competitividad y amplíen las oportunidades para los salteños”.
Con conectividad en crecimiento, promoción continua y destinos que lideran la preferencia de los visitantes, Salta reafirma su lugar como una de las provincias más elegidas para disfrutar en cualquier época del año.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
El servicio de primera respuesta y las guardias de emergencias de hospitales, atendieron un total de 4155 personas.
La actividad será de 8 a 12 hs, se prestarán servicios de Papanicolaou, testeo de VIH, control de signos vitales y glucemia, certificado de convivencia y residencia y carente de recursos. Además, estará presente el móvil de hemoterapia para donación de sangre.