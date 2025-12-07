Se realizó una nueva edición de «El Cafetón», esta vez en la Usina Cultural, con gran participación de vecinos, turistas y familias que eligieron disfrutar una tarde distinta.

Desde la organización del evento, destacaron la respuesta del público y el crecimiento que está teniendo esta propuesta en la ciudad.

“Participaron muchas marcas como Hidalgo, Rosetta, Brandt, Donuto con sus donas, la fábrica de churros, Chipacito Salta, entre otros. Cada vez que lo hacemos viene más gente y más puestos, la movida del café sigue creciendo y la idea es el año que viene sumar más ediciones”, expresó el comerciante y emprendedor Szaja Goldberg, uno de los organizadores.

Los asistentes celebraron la iniciativa, que contó con el apoyo de la Municipalidad, y coincidieron en el ambiente familiar que se vive en la feria.

Además de cafés de especialidad, el público encontró una amplia variedad de opciones gastronómicas y artesanales: tortillas rellenas, churros, cerámica hecha a mano y propuestas para todos los gustos.

Asimismo, disfrutaron de buena música a cargo de DJ´s y artistas locales que se presentaron durante toda la jornada.