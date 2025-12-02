Designaron a Alejandra Monteoliva como la nueva ministra de Seguridad

El relevo en la conducción del Ministerio de Seguridad se oficializó este martes con la aceptación de la renuncia de Patricia Bullrich y la designación de Alejandra Susana Monteoliva, como nueva ministra, según los decretos publicados en el Boletín Oficial.

Esta transición representa la continuidad de la línea política, impulsada durante la gestión de Bullrich, quien asumirá una banca en el Senado por La Libertad Avanza (LLA).

Pese a que Bullrich había adelantado su salida a través de un comunicado, los cambios se oficializaron mediante la publicación del decreto 851/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, en el que le agradecen a la ex funcionaria por los servicios prestados. En el mismo acto, designaron a Monteoliva, magíster y hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional, como titular de la cartera.

De manera simultánea, el Decreto 850/2025 aceptaron su dimisión al cargo que anteriormente ocupaba y nombraron en su reemplazo al doctor Martín Alejandro Ferlauto.

La designación de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad fue comunicada oficialmente por el Gobierno y replicada por Bullrich y la Oficina del Presidente en la red social X.

El comunicado oficial subrayaba que “ambas designaciones implican una continuidad del rumbo” y agradecía a los funcionarios salientes por sus servicios, destacando que a partir del diez de diciembre iniciarán una nueva etapa en el Congreso.

Hace unos días, Bullrich felicitó públicamente a Monteoliva por el desafío que asume y resaltó su profesionalismo y entrega: “Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, publicó la exministra en X.

Además, valoró la capacidad de trabajo y la solidez de Monteoliva, a quien consideró capaz de profundizar el camino iniciado en materia de seguridad.

La flamante ministra, por su parte, agradeció a Bullrich la confianza y reconoció que su forma de trabajar estableció un estándar y un rumbo, al que denominó “la doctrina Bullrich”.

A su vez, la Oficina del Presidente calificó a la nueva titular de la cartera como una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales”.