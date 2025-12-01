Un joven de 19 años murió atacado por una leona en un zoológico

Un joven de 19 años murió el domingo tras ser atacado por una leona luego de haber ingresado a su jaula en un zoológico de Brasil. La víctima trepó un muro de seis metros y descendió al recinto deslizándose por un árbol. El animal fue controlado por los cuidadores y las autoridades cerraron el zoológico.

La trágica muerte ocurrió en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, de la ciudad de João Pessoa, la capital del estado de Paraíba, cuando Gerson de Melo Machado comenzó a trepar por uno de los muros laterales del recinto donde vive la leona, según informó el medio local G1.

Mientras escalaba, varios visitantes del parque le advirtieron que no lo hiciera y comenzaron a grabar con sus teléfonos lo que hacía el joven. Al cabo de unos minutos y sin presencia de los guardias del zoológico, ingresó.

Del otro lado, la leona fijó su mirada en él. Machado entonces logró alcanzar una palmera para amortiguar la caída. Se sujetó de ella y se deslizó lentamente hasta el suelo. Sin embargo, a mitad de camino, la leona corrió hacia él y se le abalanzó encima.

Enseguida los cuidadores del zoológico consiguieron detener a la leona, que fue apartada y reducida. Pero ya era tarde, ya que según reveló el peritaje realizado por la Policía Militar y el Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba (IPC), el hombre falleció en el lugar como consecuencia de las heridas.

Según indicaron, la víctima padecía un trastorno mental y habría ingresado al recinto con la intención de quitarse la vida. Las autoridades cerraron el parque al público y todas las visitas quedaron suspendidas sin fecha de reapertura anunciada.

Desde el gobierno municipal aseguraron que se iniciaron las investigaciones sobre las circunstancias del caso y se solidarizaron con los familiares de la víctima. No obstante, sostuvieron que el zoológico y el recinto de la leona cumplen con los estándares técnicos y de seguridad.