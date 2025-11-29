Encontraron una persona sin vida en la plaza Gurruchaga

A las 9.50, el SAMEC confirmó que el hombre -un masculino mayor de edad, todavía sin identificar- había fallecido. Desde la División Prensa de la Policía señalaron que se trabaja para establecer su identidad.

Minutos después de las 8, vecinos que cruzaban la zona vieron a un hombre recostado sin reaccionar y llamaron de inmediato al 911. En pocos minutos llegaron Policía y SAMEC para asistirlo.