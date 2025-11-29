La NASA confirma actividad atmosférica en Marte por primera vez en la historia

Hace tiempo que los astrofísicos vienen estudiando de cerca la actividad atmosférica de Marte en busca de datos que permitan una futura colonización del planeta rojo. Sin embargo, hasta la fecha no se había tenido constancia de la existencia de actividad eléctrica.

Ahora, un equipo científico internacional liderado por Baptiste Chide, del Instituto Francés de Investigación de Astrofísica y Planetología, ha identificado por primera vez señales acústicas y eléctricas que podrían responder a pequeñas descargas en el cráter Jezero, donde opera el rover Perseverance desde 2021. ¿Qué significa exactamente? ¿Se producen tormentas eléctricas como en la Tierra? No exactamente.

Para empezar, el propio estudio indica que hasta la fecha se han documentado casos de actividad eléctrica en otros planetas del sistema solar, como Saturno y Júpiter. “En Marte hace mucho tiempo que se ha sospechado la existencia de actividad eléctrica, pero nunca había podido demostrarse directamente”, señala la investigación, en la que se detalla que la polvorienta atmósfera marciana experimenta episodios eólicos que se traducen en tormentas de polvo y arena, visibles a miles de kilómetros. En la Tierra, estos episodios pueden desencadenar tormentas eléctricas, por lo que los científicos predecían que en Marte podría ocurrir un fenómeno similar.

Pero que nadie se lleve a engaño. Hasta ahora nadie ha visto un relámpago en Marte. Para llegar a esta conclusión, los científicos examinaron 28 horas de grabaciones tomadas durante dos años marcianos, el equivalente a cuatro años terrestres, en la superficie del cráter Jezero. Analizando el material, detectaron hasta 55 eventos eléctricos que, según el doctor Chide, indican que las descargas ocurren principalmente durante el levantamiento de polvo marciano, aunque no está relacionado con la opacidad de la atmósfera, lo que sugiere que se trata de fenómenos independientes de la composición atmosférica.

Quizá una de las cuestiones más fascinantes es dónde se produce esta actividad eléctrica. Se trata de unas perturbaciones llamadas ‘diablos de polvo’, caracterizadas por potentes vientos que pueden llegar a los 158 kilómetros por hora.

La detección de estos potentes remolinos sorprendió a la comunidad científica el pasado octubre, cuando las sondas espaciales Mars Express y Exo Mars Trace Orbiter, de la Agencia Espacial Europea (ESA) detectaron y publicaron estos fenómenos en la revista Science Advance. La primera investigación llevada a cabo sobre este fenómeno rastreó un total de 1.039 torbellinos de polvo en la superficie marciana que dejaba clara la potencia que podían desarrollar este tipo de fenómenos.