Argentina cierra hoy el año con un amistoso ante Angola

En el marco del único partido de la nueva fecha FIFA, la Selección Argentina se enfrenta hoy ante Angola por un amistoso internacional.

El encuentro se juega desde las 13 horas de Argentina en el Estádio 11 de Novembro. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

El conjunto de Lionel Scaloni, con muchas bajas, encara este nuevo compromiso internacional ante un rival que, a priori, se presenta como netamente inferior.