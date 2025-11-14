Finalizan los operativos de identificación del Registro Civil

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, y el presidente del Complejo Teleférico San Bernardo, Ángel Causarano, recorrieron el operativo de identificación que se desarrollará hasta hoy.

Al respecto, ambos funcionarios destacaron el trabajo conjunto entre los organismos públicos para facilitar y acercar los trámites a los vecinos de la Ciudad.

“Estar presentes en cada barrio o en cada lugar donde los vecinos puedan acercarse a realizar trámites es lo que siempre nos pide el gobernador Sáenz. Es nuestro deber estar cerca de las personas y familias en situación de vulnerabilidad, y vamos a continuar con este trabajo”, afirmó Ubiergo.

Por otro lado, la funcionaria informó que hoy el organismo atenderá en la delegación municipal de San Luis, situada en cerro San Bernardo y cerro Aracar.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación