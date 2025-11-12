Dalma y Gianinna Maradona declaran en el jury contra la jueza Makintach

El jury contra la jueza Julieta Makintach por el escándalo del documental Justicia divina, que derivó en la suspensión del debate oral por la muerte de Diego Maradona, continúa este miércoles en La Plata con una nueva audiencia en la que declararán Dalma y Gianinna Maradona.

Las hijas del Diez habían sido citadas para este martes, pero pidieron postergar su testimonio. Entre los testigos de este miércoles también se encuentra José Arnal, socio de la productora La Doble y uno de los realizadores del proyecto, donde Makintach tenía un rol protagónico.

Este martes declaró María Lía Aleman, amiga de la jueza y quien, según su relato, le acercó la propuesta de filmar el documental. Contó que antes del juicio había conocido al guionista Juan "El Chavo" D'Emilio y pensó en presentárselo a Makintach porque él era fanático de Maradona.

"Le dije al Chavo: 'Con ella tenemos que hacer algo, una mujer con trayectoria en la Justicia, en un ambiente tan machista, que llega hasta este caso'. Al día siguiente, el Chavo me volvió a preguntar si era posible esa idea porque se había quedado pensando, y yo fui y le escribí a Julieta para preguntarle", contó la mujer.

Esta versión fue respaldada por Makintach, quien volvió a declarar y aseguró que sus colegas "sabían que tenía una amiga que quería hacer un documental sobre la Justicia vinculada al juicio por Maradona", y negó estar ella misma involucrada en el proyecto. "No es lo mismo, es una sutileza. Pero esa sutileza me llevó hasta acá", lamentó.