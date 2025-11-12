En Mar del Plata denunciaron a un nene de 10 años por abusar a dos niñas de seis años en la Escuela Provincial 21 del barrio Jorge Newbery y le incendiaron la casa. Los padres denunciaron la situación en la institución, lo que generó protestas y la intervención de la Policía local.

Todo comenzó con la madre de una de las niñas se acercó a la Escuela N.º 21, ubicada en la calle Bolívar 9005, en el barrio Jorge Newbery, frente a la Comisaría 12ª, para pedir explicaciones. Durante el horario de salida de los alumnos, lo que generó que varios padres se unan al pedido de la familia y comenzó una protesta en las puertas del establecimiento.

Algunos de ellos cortaron el tránsito en la Colón y calle 212, mientras que otros se dirigieron a la casa del joven acusado, la cual vandalizaron y prendieron fuego. En el lugar se estableció un operativo de Prefectura Naval Argentina para dispersar a los manifestantes.

Según lo que detalló el medio La Capital de Mar del Plata "el menor habría manoseado por encima de las prendas de vestir la zona genital de las niñas, luego de tomarlas por la fuerza a las dos compañeras en el recreo".

Por otra parte, algunos de los familiares hablaron con La Nación sobre la primera versión que circuló entre los padres y que derivó a la denuncia. Según contaron, el nene de 10 años le tocó las partes íntimas a dos niñas de seis años cuando se encontraban fuera del aula.

"Nos dijeron que el nene no va a volver, que va a seguir estudiando, pero con módulos en su casa", explicó la abuela de una de las niñas.