Charly García ganó el Premio Konex de Brillante

Charly García ganó este martes el mayor premio a la música popular, el Konex de Brillante 2025, y en su discurso le dedicó el reconocimiento a Mercedes Sosa, quien recibió este galardón hace exactamente 30 años atrás.

"Agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que lo recibió en su momento: a mi gran amiga Mercedes Sosa", dijo García en un breve discurso concedido en la ceremonia de premiaciones, realizada el martes a la tarde en la Ciudad Cultural Konex.

En el momento de su discurso, García tenía a su lado a Sandra Mihanovich, presidenta del Gran Jurado de los Premios Konex, y Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex.

"La negra" Sosa, una de las cantoras más importantes de la historia argentina y considerada como "La voz de América", obtuvo el premio Konex de Brillante en el año 1995. Otras figuras de la música nacional que también obtuvieron este reconocimiento fueron Atahualpa Yupanqui, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.

En esta ocasión, García fue destacado no solo por su trayectoria artística en las últimas cinco décadas. También fue reconocido por su influencia en otros géneros musicales como el tango, folklore, rock y pop.