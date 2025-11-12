Secuestraron carne no apta para el consumo humano en Rosario de Lerma

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de El Carril, en el marco de un patrullaje preventivo realizado en un camino alternativo de la localidad de Rosario de Lerma, fiscalizaron un vehículo y detectaron que transportaba carne vacuna sin las correspondientes medidas de higiene y salubridad.

En ese contexto, se infraccionó a un hombre de 50 años por violar el artículo 201 del Código Penal.

Con intervención de la Fiscalía Penal Delegación Rosario de Lerma, se secuestraron y decomisaron 150 kilos de producto cárnico.