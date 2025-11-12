Secuestraron carne no apta para el consumo humano en Rosario de Lerma

Fue un trabajo de la Policía Rural y Ambiental durante un patrullaje preventivo. Un conductor fue infraccionado por infringir el artículo 201 del Código Penal. Se decomisaron 150 kilos de carne. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de El Carril, en el marco de un patrullaje preventivo realizado en un camino alternativo de la localidad de Rosario de Lerma, fiscalizaron un vehículo y detectaron que transportaba carne vacuna sin las correspondientes medidas de higiene y salubridad.

En ese contexto, se infraccionó a un hombre de 50 años por violar el artículo 201 del Código Penal.

 Con intervención de la Fiscalía Penal Delegación Rosario de Lerma, se secuestraron y decomisaron 150 kilos de producto cárnico.

