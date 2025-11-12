Este lunes a la mañana, personal de la Prefectura Naval Argentina localizó el cuerpo sin vida de Dilan González, de 17 años, quien había desaparecido tras sumergirse en aguas del río Paraná, en jurisdicción de la Comisaría Séptima de la Unidad Regional I.
Secuestraron carne no apta para el consumo humano en Rosario de Lerma
Fue un trabajo de la Policía Rural y Ambiental durante un patrullaje preventivo. Un conductor fue infraccionado por infringir el artículo 201 del Código Penal. Se decomisaron 150 kilos de carne. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.PolicialesHace 1 horaPrensa
Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de El Carril, en el marco de un patrullaje preventivo realizado en un camino alternativo de la localidad de Rosario de Lerma, fiscalizaron un vehículo y detectaron que transportaba carne vacuna sin las correspondientes medidas de higiene y salubridad.
En ese contexto, se infraccionó a un hombre de 50 años por violar el artículo 201 del Código Penal.
Con intervención de la Fiscalía Penal Delegación Rosario de Lerma, se secuestraron y decomisaron 150 kilos de producto cárnico.
Un jurado declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música
Un jurado popular declaró culpable a Rafael Horacio Moreno (75), el expolicía Federal que mató a su vecino Sergio David Díaz (40) porque tenía el volumen de la música muy fuerte durante los festejos de Navidad en 2024.