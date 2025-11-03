El jueves 13 de noviembre llega la "Noche de las Heladerías" a Salta

El jueves 13 de noviembre llega la "Noche de las Heladerías" a nuestra provincia con promociones 2x1 en cuarto kilo.

Desde el 10 hasta el 16 de noviembre se vivirá la Semana del Helado Artesanal, y el jueves 13 llegará el plato fuerte: la 9° edición de "La Noche de las Heladerías", con promos 2x1 en cuarto kilo en más de 500 locales de todo el país.

En Salta se prenden: Los Díaz (España 1496); Rosmari (Pueyrredón 202) se suman a la promoción del 2x1 en cuarto kilo, así que el jueves 13 será ideal para darse un gusto dulce sin gastar de más.

Desde AFADHYA remarcaron que "la idea es seguir promoviendo el consumo de helado artesanal y destacar su valor cultural y económico".