AC/DC vuelve a la Argentina y ya hay fecha de cuándo salen las entradas

Luego de los rumores, el legendario grupo confirmó el show en nuestro país.

AC/DC, la legendaria banda australiana formada por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young en guitarras, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo, anunció su regresó a la Argentina luego de 16 años. Será el 23 de marzo, en River.

Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 7 de noviembre a las 10 hs, únicamente a través de All Access.

En los últimos días, circularon con fuerza los rumores de que AC/DC estaba planeando una gira por Sudamérica que incluiría paradas en Brasil, Argentina y Chile. Ante la posibilidad del regreso de la banda australiana, los fanáticos no demoraron en ilusionarse, sobre todo por la gran oleada de conciertos internacionales que se vivieron este año y se anunciaron para el próximo.

Para terminar con el misterio, fue el productor cordobés José Palazzo quien abordó los rumores a través de su cuenta de Twitter. “Confirmado”, escribió citando otro posteo de la red social que hablaba sobre los rumores de que la legendaria banda llegaría a Sudamérica en 2026.