Brindaron asistencia a más de 2500 personas durante el fin de semana

Hubo 313 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 825 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 792 en el San Bernardo, 382 en el Señor del Milagro, 202 en el Papa Francisco y 52 en el Arturo Oñativia.

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 313 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 31 de octubre y las 7 del lunes 3 de noviembre.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 226 pacientes, de los cuales 41 fueron hospitalizadas. Hubo 96 de ginecología, 65 de obstetricia y 25 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 599 pacientes, de los cuales 34 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 173 por patologías respiratorias, 66 por gastroenteritis, 84 traumatismos varios, 3 por convulsiones, 5 por picaduras de artrópodos, 6 por mordeduras de perros y 5 quemados.

Hubo 21 nacidos vivos: 11 hombres y 10 mujeres.

San Bernardo

Durante el fin de semana, se atendieron por guardia 792 consultas. De los cuales 657 fueron ambulatorios y 181 fueron hospitalizados.

Hubo 36 personas accidentadas en siniestros de tránsito, detallada de la siguiente manera:

32 motociclistas

1 ciclista

2 automovilistas

1 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 56 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

Se atendieron 202 pacientes durante el fin de semana, 191 fueron por ingreso ambulatorio y 11 requirieron internación. Del total de pacientes asistidos, seis fueron por accidentes y cinco ingresaron por derivación de otros efectores de salud.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias de ese nosocomio atendió a 382 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de gastroenteritis, colitis, infección de vías urinarias, faringitis aguda.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 52 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas diabetes insulinodependiente, hiperglucemia y diabetes tipo 2 insulinorequiriente con complicaciones circulatorias periféricas.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación