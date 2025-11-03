Roma: se derrumbó una torre medieval cerca del Coliseo

La Torre dei Conti, construida en el siglo XIII, estaba bajo trabajos de restauración. Los bomberos rescataron a cuatro trabajadores, y uno de ellos fue internado en estado crítico.

La Torre dei Conti, una histórica construcción medieval situada en el centro de Roma, cerca de los Foros Imperiales y del Coliseo, sufrió un derrumbe parcial este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración. Cuatro operarios fueron rescatados, uno de ellos en estado grave.

En el incidente, que se produjo en torno a las 11:20 (7:20 hora argentina), uno de los obreros fue gravemente herido y fue trasladado a un hospital de la capital italiana, mientras que los otros tres, ilesos, fueron auxiliados por los bomberos tras quedar bloqueados en los andamios de apoyo a la torre.

Tres equipos de bomberos, con dos escaleras mecánicas y unidades especiales, debieron trabajar para liberar a los operarios atrapados.