Este jueves 6 de noviembre se realiza el 2° Reciclatón de la ciudad

La actividad será de 9 a 17 hs en el Parque Sur, avenida Ex Combatientes de Malvinas. Se recibirán sólo aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, plásticos, latas y aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas).

La Municipalidad realizará el 2° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.

Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.

La jornada será el jueves 6 de noviembre de 9 a 17 hs en el Parque Sur, avenida Ex Combatientes de Malvinas.

Los participantes deberán llevar por separado:

Aparatos electrónicos (RAEE)

Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas

Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)

Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)

Es importante recordar que, en la primera edición, que se llevó a cabo en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta, gracias a la participación masiva de familias salteñas y empresas e instituciones comprometidas con el ambiente y el empleo del reciclaje, se logró recuperar lo siguiente:

270 litros de aceite de cocina que ya no contaminan las cañerías de la ciudad ni el río Arenales

6 toneladas de RAEE (residuos electrónicos), cuyos componentes se van a separar para reciclar metales, plásticos y demás componentes

260 kilogramos de cartón y tubos cartón

80 kilogramos de plásticos (botellas PET, tapitas y bidones)

805 kilogramos de papel

36 kilogramos de latas de aluminio y metales

42 kilogramos de ecobotellas o botellas de amor que se recibieron por primera vez y que serán destinadas a la fabricación de muebles plásticos



Se solicita evitar llevar pilas o lámparas. En caso de lluvia el evento se suspende.