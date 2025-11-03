Renovaron la calzada en la avenida Arenales al 1.500

Los trabajos de repavimentación se llevaron a cabo entre las calles Ibazeta y Martín Cornejo, en ambas manos. Es importante destacar que, al tratarse de concreto asfáltico, el mismo es de rápido secado por lo que el tránsito ya fue habilitado.

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad ejecutó obras de repavimentación en un tramo de la avenida Arenales, una de las más utilizadas por los conductores de vehículos.

Las tareas se efectuaron más precisamente entre las calles Ibazeta y 12 de Octubre donde la calzada presentaba daños y deterioros que dificultaban la normal circulación.

En el mismo tramo, la Municipalidad se encuentra trabajando en la platabanda donde se está construyendo un desagüe pluvial entubado, éste se conectará con el canal subterráneo preexistente en Ibazeta y 12 de Octubre.

Se solicita a los conductores, circular con precaución debido a la presencia de operarios.