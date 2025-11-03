Llega la Luna del Castor 2025, la más grande y brillante que iluminará el cielo

La Luna del Castor se acercará al punto más cercano a la Tierra, convirtiéndose en la superluna más grande y brillante del año. Este fenómeno astronómico permite que la luna llena se vea aproximadamente un 14% más grande y un 30% más brillante. Observadores podrán apreciar su tamaño y luminosidad en todo su esplendor, especialmente al emerger en el horizonte.

Este año, la Luna del Castor estará a unos 356.980 kilómetros de la Tierra, la más cercana desde febrero de 2019. Su nombre proviene de la época en que los castores del noreste de Estados Unidos y Canadá construyen diques bajo la luz de la luna llena, según Timeanddate.

También se la conoce como Luna Helada, Luna de Nieve, Luna Comercial, Luna de Luto y Luna de las Profundidades Más Oscuras, mientras que el pueblo Anishinaabeg la llama Baashkaakodin Giizis, que significa Luna Helada.



La Luna del Castor es la segunda de tres superlunas que se producen en 2025, después de la Luna de la Cosecha de octubre, y seguida por la Luna Fría de diciembre, que también se verá más grande de lo habitual. Alcanzará su plenitud a las 8:19 a. m. ET del miércoles 5 de noviembre, pero las mejores vistas se apreciarán al emerger en el horizonte este durante el crepúsculo, cuando su tamaño y brillo se perciben con mayor intensidad.

En ese momento, la superluna aparecerá cerca de la constelación de Tauro y muy próxima a las Pléyades, un cúmulo estelar abierto. Para disfrutarla en todo su esplendor, se recomienda observarla desde un lugar despejado, sin obstrucciones, y tener en cuenta la hora exacta de salida de la luna según la ubicación de cada observador.