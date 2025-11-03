Hoy comienzan las actividades para promover la donación voluntaria y habitual de sangre

Incluyen actividades lúdicas, mesa de intercambio con especialistas en el área y acciones de reconocimiento al recurso humano. El acto central por el Día Nacional del Donante Voluntario se desarrollará el viernes 7, a las 19 horas. El sábado 8 se podrá donar sangre de 7 a 12.

Con motivo de celebrarse el 9 de noviembre el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, el Centro Regional de Hemoterapia ha programado acciones para promover la donación de sangre voluntaria y habitual.

La sangre es un bien único, insustituible y no se puede fabricar, por lo que la única manera de obtenerla es mediante la donación de personas que se encuentren en buen estado de salud. Por ello, las actividades buscan visibilizar la permanente necesidad de sangre y sumar donantes habituales.

En este marco, se desarrollarán las siguientes actividades:

Lunes 3: Se realizarán actividades lúdicas con los donantes de sangre en la sala de espera del Centro Regional de Hemoterapia.

Miércoles 5: En el hospital Señor del Milagro, de 9.30 a 12, habrá un espacio de intercambio interdisciplinario para fortalecer las políticas de promoción y atención en hemoterapia.

Jueves 6: De manera interna se reconocerá la labor del equipo de salud del Centro de Hemoterapia.

Viernes 7: a partir de las 19, habrá una ceremonia de velas por las vidas salvadas gracias a la donación. Además, la Orquesta Municipal ofrecerá un momento musical de reflexión y homenaje.

Cabe destacar que, el sábado 8, se recibirán donaciones en el horario habitual de 7 a 12, en Bolívar 687.

La efeméride se celebra en conmemoración de la primera transfusión de sangre segura y con anticoagulante realizada por el médico Luis Agote en 1914. Este logro histórico, que ocurrió en el hospital Rawson, de Buenos Aires, revolucionó la medicina transfusional y fue el precursor de los bancos de sangre modernos del país.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación