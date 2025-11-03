9 de cada 10 trabajadores están "quemados" por su empleo, según especialistas

La fatiga laboral llegó a niveles récord en el país, donde más del 90% aseguran sentirse “quemados” por el trabajo y advierten que no logran desconectarse de sus obligaciones incluso fuera del horario laboral.

Un estudio reciente reveló que el 92% de los trabajadores en la Argentina manifiestan sentirse “quemados” por su empleo, por efecto del burnout laboral. El informe comprobó que el estrés, la desmotivación y el agotamiento ocupan un terreno importante entre las mayores preocupaciones.

El estudio, titulado Burnout 2025 y realizado por Bumeran, encuestó a 2.750 personas en Argentina y otros países de la región. Argentina lidera el ranking de agotamiento laboral por cuarto año consecutivo.

Efecto burnout: estrés, desmotivación y agotamiento

El informe muestra que durante el último año:

El 77% de los encuestados experimentó estrés.

El 73% manifestó sentirse desmotivado.

El 40% indicó haber sufrido un grado inusual de agotamiento debido a la sobrecarga de tareas.

Por otra parte, el 37% dijo que le resultaba difícil “desconectarse” del trabajo una vez finalizada la jornada, y otro 37% percibió una mayor presión laboral que en años anteriores.

Principales factores asociados al burnout

Entre los motivos que más se asocian al síndrome de burnout se encuentran:

El 24% lo vincula al trato recibido por sus superiores.

El 21% a la falta de claridad sobre sus funciones.

El 18% a la sobrecarga de tareas.

El 12% a la presión del puesto de trabajo.

Otro 12% lo relaciona con no identificarse con los valores de la empresa.

En cuanto a las horas dedicadas al trabajo, el 45% afirma que trabaja más allá del horario convencional. Dentro de este grupo: el 39% trabaja entre 45 y 50 horas semanales; el 33% entre 35 y 45 horas; y el 15% supera las 50 horas por semana.

¿Cómo afrontan el cansancio laboral los trabajadores?

Un 23 % de los participantes señala que no realiza ninguna estrategia para aliviar la fatiga laboral. Entre quienes sí lo hacen:

El 35% practica ejercicios o actividades de relajación, como yoga.

El 18% dedica tiempo a hobbies como la lectura o ver series.

El 10% mantiene contacto con familiares y amigos.

Un 4% desconecta sus dispositivos al terminar la jornada laboral.

Solo un 3% tiene rutinas diarias específicas para reducir la incertidumbre.

Mirando hacia el futuro, el 59% considera cambiar de empleo como la principal estrategia para enfrentar el burnout.