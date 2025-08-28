El Gobierno definió qué ocurrirá con los feriados nacionales que caigan en fin de semana

El Ejecutivo reglamentó la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos para zanjar una cuestión que hasta ahora no estaba contemplada expresamente en la legislación vigente.

El Gobierno reglamentó la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, para definir qué ocurrirá cuando los días festivos trasladables caigan en sábado o domingo, una situación que hasta ahora no estaba contemplada expresamente en la legislación vigente.

La medida se implementó a través del Decreto 614/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Si bien la citada ley no contempló una regla específica para los casos en que los feriados trasladables caigan en días sábado o domingo, no puede interpretarse que en estos supuestos dichos feriados deban ser considerados inamovibles, porque ello desvirtuaría la naturaleza que les ha acordado el legislador. A efectos de completar ese vacío legal, honrando la condición de feriados trasladables prevista por dicho legislador para tales casos, corresponde establecer los medios concretos que permitan llevar a la práctica el eventual traslado de los feriados en cuestión", señala el texto en los considerandos

Qué ocurrirá con los feriados nacionales que caigan en fin de semana

En su artículo 1°, el decreto establece que "los feriados nacionales trasladables conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 27.399, cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo, podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación".

Para ello, precisamente, designó como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, que deberá definir en cada caso.