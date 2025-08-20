La Municipalidad intervino en un incendio forestal en el barrio Timoteo

Personal de la Patrulla Ambiental junto a Defensa Civil y Bomberos lograron sofocar las llamas generadas en un sector de pastizales secos donde además, se arrojaban residuos de manera indebida.

A pesar de las diversas campañas de prevención, un grupo de personas generó un nuevo incendio de pastizales en un descampado ubicado atrás del barrio Timoteo, zona sur de la ciudad.

El foco ígneo se originó en un sector de pastizales secos donde además, se arrojaban residuos de manera indebida.

El operativo comenzó al lograr divisarse la presencia de una columna de humo en la zona cercana al río y a las viviendas, ante esta situación el personal de la Patrulla Ambiental se dirigió al lugar donde se pudo constatar el incendio.

Junto a Defensa Civil y Bomberos se lograron sofocar las llamas que ya habían tomado parte de los residuos altamente inflamables que podrían haber hecho que el incendio sea de grandes magnitudes.

Una vez controlado el fuego se procedió a realizar las tareas de enfriamiento para terminar con los trabajos de sofocación.