Salta Puna: Los salteños que inauguraron el primer vuelo turístico Shanghai-Tibet

Como parte del intercambio deportivo-cultural que llevó adelante la delegación salteña camino al Torneo Juvenil de Altura “Argentina vs China” autoridades municipales de la Ciudad de Shanghai, de la Región Autónoma de Xizang, de la empresa Xizang Zhufeng Resources Co. Ltd., de la mano con las embajadas Argentinas y Japonesas realizaron un gran acto inaugural en las instalaciones del aeropuerto Hongqiao.

El acto se dio en el marco del “Día del Turista” en China, desde donde se despidió a la comitiva salteña y un grupo de turistas japoneses que realizaron la Inauguración del Vuelo Chárter de Turismo de Extranjeros “Shanghai-Shigatse” China 2025.

Durante el mismo se hizo entrega de regalos ceremoniales y representativos para los participantes del vuelo y se realizaron danzas tradicionales chinas. Contaron con gran cantidad de prensa propia de la región debido al alto interés que generó el encuentro futbolístico pactado el día 20 de Mayo.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación