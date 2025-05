Marcelo Nallar continuará como gerente del hospital Oñativia

El Dr. Marcelo Nallar permanecerá como gerente del Hopital Arturo Oñativia lurgo de mantener una conversación con el ministro de salud Federico Mangione y con el Gobernador Gustavo Sáenz.

"Después de reunirme con el ministro de Salud, y también he hablado con el gobernador, he decidido continuar porque no es el momento de abandonar el barco, porque estamos atravesando una tormenta", expresó Nallar al medio El Tribuno.

En cuanto al cambio del sistema de guardia del hospital explicó que "No hubo una pelea con nadie, eso lo quiero dejar en claro, siempre discutimos, somos médicos y cirujanos, siempre vamos a discutir. Al Dr Mangione le tengo un afecto especial, está haciendo una gran tarea, implantando un sistema de salud novedoso, pero con los cambios permanente que hay tenemos que adaptarnos y repensar", sostuvo el médico. "Obvio que vamos a tener discusiones, pero siempre terminamos con un abrazo porque nos tenemos afecto".

