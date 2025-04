Rubín cruza a Peña y dice que "los paraguayos eligen vivir en Argentina con una súper inflación antes que acá"

El diputado Ruben Rubín cruzó a Peña y a Milei por los elogios del argentino a la estabilidad económica de Paraguay a lo largo de las últimas décadas.

El parlamentario dijo conocer al presidente argentino desde antes de llegar a la Casa Rosada, pero le advirtió que "si su propuesta es solamente crecimiento económico para que su Excel sea lindo, está yendo por mal camino porque todo lo realizado en Paraguay, llamar a elecciones y conformar gobiernos, se hace solamente por un tema social y no para tener lindos números o buenas estadísticas en cuestiones económicas porque de nada sirve".



Rubí planteó que "nosotros tenemos un buen Excel. Nosotros tenemos crecimiento estable y sostenido hace años. Nosotros tenemos, quizás, la inflación más baja de la región, pero no pasa absolutamente nada".

"Los paraguayos no tienen salud, los paraguayos no tienen educación, los paraguayos no tienen seguridad. Los paraguayos eligen vivir en Argentina con una súperinflación antes que vivir en Paraguay con una buena economía", apuntó el legislador opositor.

Para el Gobierno de Santiago Peña el crecimiento de la economía es fundamental, sobre todo para tener una estabilidad, reduciendo los niveles de pobreza con la creación de empleos.

Sin embargo, a pesar de que el Banco Central del Paraguay (BCP) habla de un bajo nivel de inflación, los precios de productos de la canasta básica cada vez están más altos y la disparada termina golpeando el bolsillo de los consumidores.

Hasta el momento no se observan mayores resultados en estos casi dos años de gestión. Incluso, en dos ocasiones lanzó datos erróneos sobre la cantidad nuevos empleados y ocupados. Para el diputado "de nada sirve tener baja inflación si los paraguayos no tienen acceso a una salud y a una educación de calidad".

En la declaración conjunta, Peña contó que la reunión fue una "conversación entre economistas", lo que reafirma que el encuentro fue totalmente improvisado, y tampoco se permitieron preguntas de la prensa.

Sin embargo, LPO adelantó en exclusivo que el objetivo es construir una alternativa al frente liderado por Brasil, que tiene de aliados a Uruguay y Bolivia en la estrategia para confrontar la suba de aranceles impuesta por Donald Trump en todo el mundo.

Milei busca el apoyo de Peña dentro del Mercosur para lograr su objetivo, que Estados Unidos coloque a la Argentina entre los exceptuados en algunos productos en esta guerra comercial y articular una estrategia para flexibilizar el Mercosur.

Además, el presidente libertario quiere aprovechar la crisis entre Paraguay y Brasil luego de revelarse que durante la gestión de Jair Bolsonaro, se cometió un ciberhackeo a los sistemas del Estado paraguayo y sus autoridades.

Si bien desde el entorno de Lula afirman que la responsabilidad es del gobierno anterior, Peña no tardó en tirar la bronca contra el líder brasileño en un enojo que incluye el sorpresivo retiro de apoyo brasileño a la candidatura del canciller Rubén Ramírez Lezcano a a la OEA.