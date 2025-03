La Justicia falló a favor de la UNSa en el juicio contra el ex Rector Víctor Claros

La Cámara Federal de Salta de la Sala II decidió rechazar los recursos de apelación presentados el 24 y 25 de septiembre de 2024, por parte del ex Rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), CPN Víctor Hugo Claros. La sentencia de la causa caratulada “Universidad Nacional de Salta c/ Claros, Víctor Hugo s/ nulidad Acto Administrativo», respalda la posición de la UNSa en el juicio iniciado por el Sr. Claros, que reclamaba un pago extraordinario de 268 días de vacaciones no gozadas.



El Tribunal compuesto por los jueces Dra. Mariana Inés Catalano, Dr. Alejandro Augusto Castellanos y Dr. Guillermo Elías, decidió confirmar la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2024, que declaró la nulidad de las resoluciones del Consejo Superior 437/21 y 300/22, que disponían el pago correspondiente a 268 días de vacaciones no gozadas por parte de la ex autoridad universitaria.

Por el contrario, la Universidad Nacional de Salta sólo deberá liquidar el equivalente a 68 días.

En la sentencia de 69 páginas, los jueces sostuvieron que “tratándose de quien se desempeñó durante años como Rector y Decano, impuesto de las reiteradas directivas ordenadas a programar y coordinar el goce de licencias pendientes y conocedor de que su excepcional diferimiento dependía de la justificada y documentada denegatoria por razones de servicio que en el caso lucen ausentes durante todo el último lustro de su desempeño, forzoso es concluir en que no puede estructurarse sobre tal base de actuación negligente un reconocimiento tan extenso como el pretendido”. En suma “debió actuar con mayor diligencia”.

Fuente: Prensa Institucional de la Universidad Nacional de Salta