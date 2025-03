“Es un lobo con piel de cordero”: el fiscal pidió perpetua para Néstor Soto

Este miércoles, durante la última audiencia del juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez en la provincia de Córdoba, el fiscal Marcelo Sicardi pidió prisión perpetua para Néstor Soto. A su vez, el fiscal reveló las anotaciones que el único imputado por el femicidio realizó en su celular, las cuales demuestran que estaba enamorado de Catalina.



En las últimas horas, el representante de la fiscalía se dirigió a los jueces y definió a Soto como un “lobo con piel de cordero”. Además, Sicardi aseguró que se trató de un femicidio, en contexto de violencia de género. “Soto ejercía una tremenda violencia psicológica con todas sus amistades cercanas mujeres”, indicó el fiscal.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público reveló anotaciones que Soto tenía en su celular, las cuales demuestran que estaba enamorado de Catalina. “Sobre la pana esta, no sé de dónde le agarré tanto cariño. Literalmente siento que no se lo merece, no quiero decir que hay gente que es merecedora de mi cariño, pero hay personas a las que no trato como trato a Cata”, decía una de las notas.

Asimismo, Sicardi detalló que la relación de Catalina y su novio, puso en jaque el vínculo con Soto. “Él estaba celoso de Zaza porque Catalina le dedicaba tiempo a él”, señaló.

El fiscal manifestó que, a pesar de haber confesado el crimen, Soto mintió durante su declaración para lograr una reducción en la condena. “Se trató de un manojo de mentiras, manotazos de ahogado para escapar de la perpetua”, aseguró. Y agregó: “Haberlo hecho como él dice es homicidio simple, cuya pena va de 8 a 10 años, pero si lo hizo como yo sostengo es homicidio a prisión perpetua”.

Por último, Sicardi detalló cómo fue el momento en el que Soto asesinó a Catalina. “El golpe tan fuerte le produjo el desmayo a Catalina. Es allí donde Soto hace un click en la cabeza y empieza la motivación homicida. Catalina desmayada es inmovilizada con cinta adhesiva en sus manos. Digo desmayada porque la propia resistencia hubiera impedido que le pueda atar las manos. Y luego la estrangula con un lazo”, concluyó. Cabe destacar que este miércoles, el tribunal dará su veredicto.