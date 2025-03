Atención: Desde el 1 de abril entra en vigencia el sistema de scoring en Salta

El 1 de abril entra en vigencia el sistema de scoring en la provincia, una iniciativa que busca mejorar la seguridad vial y fomentar la responsabilidad de los conductores.

A partir de abril, cada conductor en la ciudad comenzará con 20 puntos. Estos puntos se irán descontando conforme se cometan faltas. "Las infracciones más leves, como estacionar incorrectamente, solo restarán un par de puntos, mientras que las más graves, como conducir bajo los efectos del alcohol, implicarán la pérdida total de los puntos", explicó Matías Assennato, Secretario de Tránsito de la Municipalidad de Salta, a El Tribuno.

Una de las características más destacadas del sistema es que, si un conductor pierde todos los puntos, podrá recuperarlos a lo largo de un año, participando en cursos de educación vial.

Sin embargo, Assennato fue claro al explicar que no será necesario esperar años para volver a conducir, siempre y cuando la persona cumpla con los requisitos. "Si alguien pierde los 20 puntos, no debe esperar cinco años para volver a conducir, pero sí tendrá que tomar los cursos y asegurarse de no cometer nuevas infracciones", agregó.

El sistema no será retroactivo, aquellos que hayan cometido faltas antes del 1 de abril no se verán afectados por las nuevas reglas.