Patricia Bullrich volvió a apuntar contra la jueza Karina Andrade

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a criticar a la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos durante la represión ocurrida el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso durante la marcha de los jubilados contra el ajuste de Javier Milei.

Tras el violento acciones de las fuerzas de seguridad comandadas por Bullrich, que dejó como saldo heridos de gravedad como el fotógrafo Pablo Grillo, la jueza ordenó liberar a los más de cien detenidos basándose en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. Esa decisión provocó la respuesta de la gestión libertaria que el lunes denunciará a la jueza por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato.

“De jueza tiene poco. No ve lo que está pasando. ¿Para ella es un derecho romper todo, destruir lo que está a su paso, patear policías e incendiar patrullas? Esta jueza… No sé que Constitución lee. Debe leer la de Venezuela. En la Argentina el derecho a peticionar no es la alteración del orden público y la delincuencia. Eso es un hecho delictivo. Si la señora jueza no tiene a su cargo la posibilidad de aplicar el Código Penal, debería haberse apartado”, expresó Bullrich este domingo en una entrevista en La Nación +.

“En reiteradas ocasiones alegó no tener los elementos necesarios para mantenerlos detenidos. Y aun cuando, como fueron detenidos en flagrancia, hay un proceso de investigación de 48 horas, ella los liberó por WhatsApp en dos horas. Esa es su filosofía. Cree que romper todo es un derecho. Defiende delincuentes”, agregó la ministra.

En cuanto a lo ocurrido el miércoles, Bullrich volvió a repetir que los manifestantes alteraron el orden mediante la destrucción del espacio público. "Lo que sucedió el miércoles está por fuera de la Constitución. Ir a una plaza a romper todo lo que te encontrás, tener armas. Eso, desde mi punto de vista, no está dentro del derecho”, manifestó sin mostrar pruebas al respecto.