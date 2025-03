Actividades de Salud Pública por el Día Internacional de la Mujer

El Ministerio de Salud Pública diseñó una serie de actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

Las mismas se desarrollarán el viernes 7, en la plaza del barrio San Remo, de la ciudad de Salta; y del 10 al 13 de marzo, en el hospital Señor del Milagro.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, dijo que “esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a los servicios de salud para las mujeres, llevándolos fuera del ámbito hospitalario y acercándolos a su comunidad”.

San Remo

Se llevará a cabo en la plaza de ese barrio, de 8 a 12.30 y contará con la participación de autoridades de la cartera sanitaria. Allí se realizarán los siguientes estudios, por orden de llegada:

· Mamografías: 30 cupos, para mujeres mayores de 40 años o menores con antecedentes familiares que cuenten con pedido médico y que no tengan obra social.

· Papanicolaou (PAP): Para realizarse el estudio, es importante que la persona no este menstruando, que no haya tenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas y que no haya utilizado óvulos o cremas vaginales en las 48 horas previas al examen.

· Test del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH): Se toma una pequeña muestra de sangre que se obtiene de un pinchazo en la yema de un dedo y se la coloca sobre una tira reactiva que, en 15 minutos, da un resultado presuntivo. Para ello, no es necesario estar en ayuno total, bastando con no consumir alimentos grasos dos horas antes de la extracción.

· Implante subdérmico: Destinado a mujeres -sin límites de edad- que deseen colocarse un método anticonceptivo de duración prolongada. Habrá 15 cupos.

· Inmunización: Se inocularán vacunas contempladas en el calendario nacional. La persona debe llevar su DNI y carnet si lo tuviera.

Además, habrá un stand sobre alimentación saludable y consejería nutricional, lactancia materna, concientización sobre los riesgos de la obesidad, actividades lúdicas, pausas activas, entre otras.

La actividad está organizada por el Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaria de Medicina Social; por el equipo de salud del CAPS Nº 17 de barrio San Remo; la Dirección General de Juventud y Niñez de la Municipalidad de Salta; el kiosco saludable de la Universidad Nacional de Salta; y por el Colegio de Profesionales de Educación Física de Salta.

Hospital Señor del Milagro

La Unidad de Medicina Familiar y General junto a la Unidad de Ginecología de ese nosocomio brindarán charlas a la comunidad en relación a tres temas que afectan frecuentemente a la mujer.

Las capacitaciones se realizarán en el salón auditorio de la institución, serán gratuitas, destinadas a todas las personas interesadas

· Lunes 10: de 11 a 12.30 horas, se disertará sobre anticoncepción y adolescencia. Estará a cargo de la jefa de Residentes de Medicina Familiar, Agustina Araya y de la instructora del área Salud de la Mujer, Sabrina Villa.

· Miércoles 12: en el horario de 11 a 12.30, se abordará la Menopausia saludable y Dispareunia. A cargo de una profesional del servicio de Ginecología, Carolina Rivero y de una profesional del servicio de Medicina Familiar, Romina Barbagallo.

· Jueves 13: de 11 a 12.30, se tratará Suelo pélvico y salud sexual. Las responsables serán la instructora del área Salud de la Mujer, Sabrina Villa y la jefa de Residentes de Medicina Familiar, Agustina Araya.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación