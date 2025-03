El Ente Regulador informó que se detectó un incremento desproporcionado de tributos municipales

En los últimos seis meses, los salteños enfrentaron una escalada en las tarifas de luz y agua, con incrementos mensuales que en algunos casos superaron el 21%. Las actualizaciones responden a la aplicación de la Ley Provincial 8457, que fija como límite de ajuste el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

La energía eléctrica, provista por Edesa, tuvo los siguientes aumentos: septiembre 2024: 3,60%; octubre 2024: 1,94%; noviembre 2024: 2,39%; diciembre 2024: 1,91%; enero 2025: 2,05%; febrero 2025: 1,30%. Hay que tener en cuenta que mes a mes se compensaron costos desde el período abril- septiembre de 2.024, respectivamente.

Por su parte, la tarifa de Aguas del Norte subió en septiembre 2024: 11%; octubre 2024: 15,8%; noviembre 2024: 11,2%; diciembre 2024: 11,2%; enero 2025: 21,37% y febrero 2025: 4,35%. En este caso, cada dos meses se compensaron los costos del período abril-junio y en enero de 2025 se compensaron los costos de julio a diciembre de 2024, mientras que en febrero de este año se compensaron los de enero y febrero pasado.

Al ser consultado por los aumentos, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta, Carlos Saravia, explicó que estos responden a la necesidad de compensar los costos de meses previos, y aclaró que las actualizaciones se realizan bajo un esquema gradual.

En cuanto a la energía eléctrica, Saravia detalló que entre el 42% y 43% de la factura corresponde al costo de Edesa, mientras que el resto está compuesto por impuestos y otros conceptos.

“Hemos resuelto en relación a los municipios de Cafayate, Tartagal, General Pizarro y San Ramón de la Nueva Oran, iniciar un proceso de auditoría, intimarlos, para que reformulen en 30 días”, dijo.

Respecto al servicio de agua, Saravia destacó que Aguas del Norte aún depende en gran parte de los subsidios estatales, aunque se busca alcanzar la autosustentabilidad con la tarifa.

“La empresa Agua del Norte ha venido con un alto contenido de subsidios del Estado provincial, esto como consecuencia de que durante muchos años no hubo inversiones y el servicio no estaba acorde en calidad. Ahora, después de todas las inversiones y mejoras, se va recomponiendo la tarifa. Es decir, hay un proceso de recomposición para que en algún momento la empresa no dependa de ningún subsidio del Estado y se autosustente con tarifa. Todavía falta bastante” , explicó.

Según detalló, en 2023, el 75% del costo del servicio fue cubierto por el Estado provincial, mientras que en 2024 ese porcentaje bajó al 50%.

“Nosotros en el total del año hemos ido otorgando aumentos siguiendo el esquema inflacionario, pero nunca se supera la inflación”, aclaró.

Cobros municipales en la mira

El Ente Regulador informó que se detectó un incremento desproporcionado de tributos municipales, que en algunos casos superan ampliamente la inflación y encarecen la factura de la luz. Los municipios que aplicaron estas subas fueron: Cafayate: 1.436%; Tartagal: 1.410%; General Pizarro: 1.236% y Orán: 1.221%.

Ante esto, el Ente Regulador emitió ayer la Resolución 267, que intima a estos municipios a adecuar las tarifas excesivas y regularizar la información sobre los tributos cobrados en un plazo de 30 días.

“Entre la inflación del año pasado y el anteaño, el total fue aproximadamente del 250%, pero ha habido municipios que en el mismo período incrementaron los tributos mucho más. Frente a esta situación, hemos iniciado un proceso de auditoría, porque estos esquemas engrosan la factura de energía eléctrica y la gente no sabe bien qué está pagando. En algunos casos, los usuarios pagaban 8 mil pesos de luz y 44 mil de tributos municipales, por ejemplo”, detalló Saravia.

Y aclaró que el Ente Regulador no interfiere en la autonomía municipal, pero sí exige que las tasas estén correctamente informadas y autorizadas.

“Si no reformulan, evaluaremos la suspensión de estas operatorias de cobranza”, finalizó Saravia.

Fuente: ElTribuno

Informe EE.pdf

RES ENRESP Nº 375-2025 FACTURACION MUNICIPIOS - AUDITORIA.pdf