Concejal libertario sostuvo que el escándalo de Milei “no da para juicio político”

A través del programa Agenda Abierta, el concejal de La Libertad Avanza, Pablo López, habló sobre el escándalo en el que se ve envuelto el presidente Javier Milei luego de que este promocionara la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales.

“Estamos acostumbrados a los mensajes políticos decorados, pero Milei agarra su celular y publica directamente. Luego reconoció que debería haber informado más sobre el tema”, afirmó.

El concejal sostuvo que la polémica “no da para juicio político” y que quedará como una anécdota. “Milei después emitió un comunicado explicando que eliminó el post para evitar malos entendidos. No es que se volvió millonario, sino que el mundo de las criptomonedas es un enigma", aseguró.

Totalmente confiado, López reflexionó sobre la imagen del presidente y sostuvo que no dejará de ser positiva como lo es actualmente porque “la gente sigue confiando en él”.

“Lo que le pase a un estadounidense con la criptomoneda no afecta a los argentinos, porque hasta ahora no escuché que ningún argentino haya invertido. Se equivocó al publicar un tuit, pero eso no configura un delito. Los kirchneristas estaban esperando el momento para impulsar un juicio político y harán ruido, pero eso no alcanza para destituirlo”, concluyó.

