No está definida la cifra pero habrá un aumento del boleto del colectivo

El presidente de la empresa de transporte, Claudio Mohr, en dialogo con Informate Salta habló de un posible aumento del boleto de SAETA en los próximos días que deviene de los incrementos de todo en el país.

Mohr resaltó que el último incremento en el valor del pasaje se implementó en el mes de julio y la situación económica actual es muy compleja, por lo que pronto deberán solicitar un nuevo incremento.

"Lo estamos valorando en este momento. Seguramente en no mucho tiempo tendremos que solicitar algo porque ya la situación es muy compleja desde el económico", comentó.

Además destacó que desde la última suba se han producido dos aumentos salariales y un incremento del 20% en el valor de los combustibles, por lo cual se encuentran con la necesidad de afrontar estos costos.

Si bien afirmó que existe el aumento, también sostuvo que todavía no están definidos, por lo cual hasta que no lleven a cabo el planteo para rever los costos no habrá información sobre el porcentaje ni la fecha en que comenzarán a regir.

Por otro lado el presidente de la empresa de transporte resaltó que se mantendrá activo tanto el sistema de gratuidades para grupos específicos como el Pase Libre, el cual beneficiará a aproximadamente 160 mil estudiantes.

