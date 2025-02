Ya están disponibles las vacunas gratuitas para la campaña antirrábica

El Ministerio de Salud Pública informa a las administraciones municipales que el programa de Zoonosis cuenta con las vacunas y los insumos descartables para llevar adelante la campaña anual de vacunación contra la rabia animal.

Esta vacuna se aplica a perros y gatos a partir de los tres meses de edad. Se estima que, entre caninos y felinos, la población animal a inmunizar en el territorio provincial es de más de 300 mil individuos.

El médico veterinario Nicolás Ruiz de Huidobro, jefe del programa provincial de Zoonosis, dijo que “el programa nacional de Zoonosis ya nos remitió una partida de vacunas, insumos descartables e instructivos, para la campaña 2025”, agregando que “algunos municipios ya retiraron las dosis y los que aún no lo hicieron deben presentar la planificación de su campaña para contar con las vacunas”.

Los responsables de Zoonosis de los municipios deben comunicarse con el programa provincial de Zoonosis, llamando al teléfono (0387) 4215918, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 13.30.

Ruiz de Huidobro recordó que “la rabia es una enfermedad zoonótica, es decir que se puede transmitir de los animales a los humanos”, acotando que “es muy importante que los animales de compañía, como perros y gatos, estén vacunados”.

También dijo que “nuestra provincia, por limitar con países que son endémicos para rabia canina, como Bolivia, debe tener especial precaución y vacunar a los animales, sobre todo en los departamentos fronterizos”.

El profesional recordó que la vacuna contra la rabia animal es gratuita y obligatoria. “Nuestros animales de compañía deben recibir la vacuna todos los años, es la manera de protegerlos y de prevenir casos de rabia humana, que en la mayoría de los casos es mortal”, dijo.

Prevención de mordeduras

La mayoría de las mordeduras de perro se producen en el ámbito hogareño. En la provincia de Salta, todas las semanas se notifican accidentes de este tipo que, a priori, se consideran potencialmente rábicos.

En ocasiones, una mordedura de perro puede ser de mucha gravedad, sobre todo cuando la persona mordida es un niño.

Se destaca la gran importancia de que los mayores enseñen a los niños a no molestar a los animales y ser respetuosos con ellos, como también estar atentos a lo que ocurre cuando niños y animales entran en contacto.

También se debe enseñar a los niños a no acercarse ni tocar a animales desconocidos, no provocarlos y, en el caso de que el animal actúe de manera extraña o agresiva, alejarse de inmediato.

Se debe tener en cuenta que, aunque los perros sean mascotas de la familia, pueden ser peligrosos, sobre todo si se los molesta.

Por otra parte, se recomienda a quienes tienen animales en el hogar, llevarlos al veterinario con regularidad, mantenerlos limpios y con las vacunas al día.

Una mordedura de perro puede implicar graves secuelas de por vida en los niños, principalmente en los más pequeños. Además, el tratamiento requiere grandes sacrificios por parte del niño afectado y su familia.