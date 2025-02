El concejal Pablo López atacó a la intendente de San Carlos y ella lo denunció por calumnias

El edil denunció por medio de sus redes sociales que Vargas robó 60 millones de pesos y que se negó a brindar información a los concejales sobre el dinero del Festival de la Feria de los Artesanos, del 2024.

En su video, Pablo López dice "en todos lados nos vamos a encontrar con un político corrupto. En San Carlos, donde estoy actualmente, la intendente Kukina Vargas está siendo acusada de haberse hecho desaparecer sesenta milloncitos de pesos”, manifestó el concejal libertario.

Según su relato, los concejales le pidieron explicaciones y ella se las negó. "Vamos a estar acompañando estos ediles para que la denuncie, para que esa mujer quede tras las rejas”, prometió el joven parlamentario.

Sin embargo y a pesar de la insistencia, parece ser que no se realizó ninguna denuncia de manera formal. La única existente es a través de las redes. Por este motivo, la intendente Vargas tomó la iniciativa y denunció penalmente a López por injurias y calumnias.

“No sé de qué me acusará este hombre, pero ya hice es una denuncia penal contra esta persona primero y principal porque él es concejal de salta y segundo si el me acusa de esa manera que presente las pruebas que tiene ante la justicia y que la justicia determine qué es lo que él quiere hacer“, manifestó la intendenta de San Carlos.

“Lo que sí veo que estamos en tiempos electorales sabemos que las elecciones son en mayo. No se a que aduce él pero tendrá intenciones de postularse con Emilia Orozco. Saben que en San Carlos no van a ganar, entonces ven cómo desprestigiarme“, sostuvo Vargas. Hasta el momento, Pablo López no se pronunció al respecto.