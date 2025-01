Cuidado mujeres salteñas: Volvieron los pinchazos con drogas en la vía pública

En estos últimos días crecen los casos de acoso en las calles salteñas, sin importar la hora, el lugar y ni siquiera si los ven.

Una mujer compartió en las redes sociales lo que atravesó en la etapa 4 del barrio Limache, sobre la avenida Abraham Ralle. El tenso momento ocurrió alrededor de las 19:45 y esto fue lo que contó en redes sociales:

"Un tipo con musculosa roja y pantalón negro, morocho con anteojos me agarro de atrás, queriéndome abrazar, con una mano me agarro el brazo y con la otra la cadera (sentí un pinchazo) logre empujarlo y me fui corriendo a mi casa. No termine de llegar a mi casa y me desvanecí... todavía tengo marcado el pinchazo y adormecida la pierna.

Tengan mucho cuidado por favor. La denuncia ya esta hecha y lo que me pareció raro es que nunca me quisieron quitar el celular que lo tenia en la mano. Ni robarme ninguna pertenencia".

La policía afirmó que fue un intento de secuestro.