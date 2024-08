Inesperado ida y vuelta entre Moria Casán y Furia de Gran Hermano: "Soy talentosa..."

La diva Moria Casán decidió elogiar a Juliana "Furia" Scaglione, algo que tomó a todos por sorpresa teniendo en cuenta las polémicas actitudes de la ex-Gran Hermano, terminando por ser noticia otra vez con su insólita respuesta.

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, Moria Casán decidió hacerse eco de la personalidad de Juliana. Primero que nada, señaló: "Yo creo que el personaje de Furia se lo vampirizó a Gran Hermano y viceversa cuando termina. La mina hizo todo, le mantuvo el show, el rating, el número...".



Luego, directamente hablando sobre su futuro en los medios, la diva confesó: "Si es doble de riesgo, me parece que en un espectáculo donde se necesiten acrobacias, está bueno". Todo esto provocó que la propia Scaglione termine por hacerse eco de la situación y le conteste en redes sociales.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Furia escribió: "Si, Moria. Estoy preparada para todo. Soy talentosa. Gracias a mi mamá y papá que eran artistas. Soy deportista. Y soy doble de riesgo. Actriz... ¿qué más? Puedo sorprenderte. ¡Sos la one! Abrazo enorme". De esta manera, no hizo más que autoelogiarse en vez de agradecerle por las palabras.

A raíz de este posteo de Furia, la usuaria @SolNaon decidió evidenciar su soberbia: "Sos, sos y sos... ¿Y que estás haciendo ahora? ¿Quién te contrató? Estás en caída libre y desapareciendo, siempre haces las mismas payasadas, nadie te quiere (solo tu séquito), por favor... Tomate un tecito de humildad". Con motivo de las 14 mil visualizaciones de la respuesta, Juliana se limitó a escribir "Tiempo al tiempo hater".