El mensaje de Maduro a Milei: “Vendepatria, cobarde, no me aguantás un round”

Nuevamente Nicolás Maduro "venció" en Venezuela y durante su discurso de agradecimientos, le dirigió unas palabras al presidente de Argentina, Javier Milei.

Según el Consejo Nacional Electoral venezolano, el dictador ganó con el 51,2% de los votos frente a Edmundo González, aunque se han levantado acusaciones de fraude electoral.

“No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Entre canticios sumándose a los cánticos de sus seguidores, continuó con una serie de descalificaciones contra el presidente de Argentina: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.