Francia le ganó a Portugal en los penales y se enfrentará a España en las semifinales de la Eurocopa

Francia le ganó por penales a Portugal y se metió en la semifinal de la Eurocopa. El partido fue muy parejo y en los 90 minutos, más el tiempo extra, no pudieron romper el cero. En la tanda, la efectividad de los galos fue absoluta.

Las miradas estaban puestas en Cristiano Ronaldo que pateó el primer penal de Portugal y no defraudó. Sin embargo, no pudo festejar ya que Joao Félix erró su remate. Por el lado francés, todos los futbolistas anotaron. Kylian Mbappé no pudo patear ya que salió reemplazado en el entretiempo del alargue por un golpe en su nariz.

De esta manera, Francia se medirá ante España por una de las semifinales y un lugar en la final. El partido se jugará el próximo martes 9 de julio a las 16 (hora de la Argentina)

Los penales de Portugal ante Francia

Portugal

Cristiano Ronaldo (gol)

Bernardo Silva (gol)

Joao Félix (erró)

Nuno Méndez (gol)

Francia

Dembele (gol)

Fofana (gol)

Koundé (gol)

Barcolá (gol)

Theo Hernández (gol)

La formación de Portugal vs. Francia, por la Eurocopa

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. DT: Roberto Martí­nez.

La formación de Francia vs. Portugal, por la Eurocopa

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.